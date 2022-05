Lavoro nei campi? La Coldiretti suona la sveglia: "Mancano lavoratori stagionali in Basilicata"

"Mancano lavoratori stagionali in Basilicata per garantire le campagne di raccolta estive di frutta e verdura, ormai alle porte". L'allarme è stato lanciato - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - dalla Coldiretti. Nel sottolineare che "l'arrivo del grande caldo accelera la maturazione nei campi e rende ancora più urgente far fronte alla carenza di manodopera", il presidente della Coldiretti lucana, Antonio Pessolani, ha aggiunto che "i disagi maggiori potrebbero verificarsi nel Metapontino. Per questo - ha proseguito - occorre velocizzare il rilascio dei nulla osta necessari per consentire ai lavoratori extracomunitari, ammessi all'ingresso con il decreto flussi, di poter arrivare per lavorare nelle imprese agricole al più presto".