Il pm di Toghe lucane, De Magistris, ad Avigliano per presentare il libro “Attraverso Napoli”

L’incontro è organizzato dal locale Presidio della Rete Culturale Meridionalista “La Carta di Venosa”. Dopo il saluto di Donato Paolo Salvatore, Presidente della Società di Mutuo di Soccorso e dell’Assessora comunale alla cultura, Angela Maria Salvatore son previsti gli interventi dei Promotori lucani della Carta di Venosa, Massimiliano Vaccaro e Nicola Manfredelli e del docente dell’Università della Calabria, Giancarlo Costabile. Il libro di De Magistris racconta di una Napoli protagonista, capace di passare dalla città dei rifiuti e dell’abbandono a meta dei principali luoghi della cultura e del turismo. Una sfida entusiasmante, basata sulla partecipazione popolare, sui beni comuni, sulla scommessa dell’acqua pubblica, raccontata in 51 episodi che sintetizzano il percorso dei 10 anni di amministrazione guidata dall’ex Magistrato, oggi proiettato in una iniziativa politica a carattere nazionale per rilanciare l’impegno in una visione pacifista, contro le prepotenze, contro il debito ingiusto, per assicurare i diritti e le libertà civili. Dal commento di De Magistris traspare tutta la passione per la lunga esperienza amministrativa, la più longeva di un Sindaco partenopeo, maturata nella sua città: “Essere sindaco di Napoli per me è stata un’emozione immensa. Il sindaco del popolo, fuori dai partiti, contro il sistema. Napoli è passione e con passione e amore ho dedicato dieci anni della mia vita alla città che mi ha visto nascere e che è per me città della vita”. L’incontro di Avigliano sarà anche l’occasione per approfondire le tematiche della “Questione Meridionale” e del rilancio di un nuovo meridionalismo all’altezza delle sfide che i processi in atto richiedono, che rappresenta l’obiettivo alla base della Rete Culturale “La Carta di Venosa” nata nello scorso mese di ottobre nella cittadina oraziana e che sarà ufficialmente presentata a Pietramontecorvino (FG) il prossimo 18 giugno.