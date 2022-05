Il 'Salva Potenza' divide e unisce: per FI, il capoluogo è centrale nel sistema Basilicata

In una nota il Coordinamento Cittadino di Potenza di Forza Italia ha espresso, a nome dell’intero coordinamento azzurro, soddisfazione per la scelta regionale di riconoscere l’elevato valore strategico della Città di Potenza quale capoluogo regionale e necessario riferimento per la erogazione dei servizi alla intera regione. Dopo anni passati nel dimenticatoio, anche per volontà dei precedenti governi regionali, finalmente la Città di Potenza torna ad essere centro vitale del sistema Basilicata; ripartire da Potenza come città dei Servizi significherà anche consentire al capoluogo di elevarsi a nodo strategico e nevralgico del territorio provinciale, ampliando la tipologia delle attività offerte e migliorando la qualità della vita della popolazione lucana tutta .

Infatti, la cospicua somma libera impegnata da Regione Basilicata, 40 mln di euro nel triennio 2022/2024 è un contributo straordinario reso per la copertura e la sostenibilità dei costi dei servizi resi nell’ambito delle funzioni comunali . Dunque, da un lato si potrà certamente scongiurare un nuovo dissesto del Comune di Potenza, non certamente legato alla attuale gestione, ma rigurgito delle amministrazioni precedenti e della gestione liquidatoria, ma dall’altro, quello che più preme sottolineare – ha continuato l’avv. Restaino – è che la Regione, dando effettiva attuazione ai principi di sussidiarietà e di leale cooperazione tra Regione ed enti locali – troppo spesso meramente sbandierati – ha finalmente riconosciuto la necessità di concorrere al sostentamento dell’erogazione di servizi a carattere sovracomunale erogati dal Comune di Potenza. Dunque, nel ringraziare il proponente l’emendamento – il consigliere azzurro Dino Bellettieri – che sin da subito ha collaborato e si è confrontato, assieme ai dirigenti regionali di F.I. con il coordinamento cittadino di Forza Italia e, soprattutto, si è messo al servizio di tutti i cittadini di Potenza, si ritiene doveroso – ha evidenziato il Commissario FI di Potenza – dare riconoscimento anche al Presidente della Regione, per la encomiabile gestione della vicenda e per il risultato ottenuto, non certo dalla Città di Potenza, ma da tutta la collettività lucana rispetto alla quale, da oggi, la città potrà rappresentare ancor di più la guida di un nuovo processo di crescita, infrastrutturale e di fruizione di servizi, all’uopo non potendosi esimere dal rammentare che il capoluogo ospita anchel’AOR San Carlo che – unico DEA di II livello – va certamente ricondotto ai servizi essenziali che transitano per la Città di Potenza. Da ultimo questo importante contributo consente, da oggi in avanti e per la prima volta, alla Città di Potenza – terminati gli adempimenti inerenti la lungimirante scelta di attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – di poter programmare liberamente effettivi investimenti per la Città e non dover badare al solo ordinario per la necessità di dare prioritaria copertura alle posizioni di debito “ereditate”. Grazie all’impegno dei suoi rappresentanti eletti e grazie al sostegno ed al lavoro del Commissario Regionale FI e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Moles Forza Italia ha mantenuto l’impegno assunto con i cittadini di far in modo che tutti i servizi essenziali alla collettività eutti i servizi sociali integrati, non si fermassero, il rinnovato impegno di F.I. Potenza è quello di adoperarsi ancor di pìù, in modo partecipato, per rendere la Città più fruibile ai cittadini potentini ed ai lucani tutti . Per questa ragione – ha infine annunciato Restaino – il Coordinamento Cittadino, assieme al gruppo consiliare di Potenza ed al suo assessore inizieranno una serie di incontri con la cittadinanza, in varie aree della Città, per ascoltare il fabbisogno concreto dei potentini e fungere da loro megafono, con spirito di servizio, rispetto alle idee, ai programmi ed ai servizi che verranno chiesti e che, certamente, riusciranno a trovare ampio accoglimento nella amministrazione comunale.