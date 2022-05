Torna l'entusiasmante Coppa Città di Corleto Perticara, il punto del sindaco Montano

Start previsto domenica 22 maggio alle ore 10.00. Si corre partendo dall’abitato di Corleto, su un percorso lungo la Statale 92 Appia, nel magnifico paesaggio della dorsale interna dell’Appennino lucano che fu prova speciale dello storico Rally di Basilicata che appassionava negli anni ’90. Domenica alle ore 17 si terrà la premiazione in piazza Plebiscito. «La tappa sta particolarmente a cuore all’Amministrazione comunale che patrocina e sostiene l’evento per l’alto valore tecnico-sportivo e di indubbia promozione del territorio corletano». Così il sindaco di Corleto, Mario Montano. «Si tratta di una grande opportunità per far conoscere le bellezze della nostra terra con un ritorno in termini di immagine ed ovviamente turistici. Dopo due anni di pandemia - ha proseguito con soddisfazione il sindaco - si tiene a Corleto un evento molto sentito che saprà richiamare il pubblico delle grandi occasioni e magari far appassionare i più piccoli ai motori. L'evento sportivo interesserà l'Italia meridionale e richiamerà appassionati del genere e tanti sostenitori. Sarà garantita la massima sicurezza per il pubblico».