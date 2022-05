Ennesimo incendio a Scanzano Jonico, La Regina (Pd): «Diventi un caso nazionale»

«Scanzano Jonico brucia ancora. Anche questa notte le fiamme hanno avvolto la struttura balneare in località Terzo Cavone “La Kikka”, completandone la distruzione. Non bastava l’avvertimento, serviva un messaggio ancora più spaventosamente netto. Non si può più restare a guardare. Scanzano Jonico è senza guida politica dal 2019 quando ci fu lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Scanzano Jonico deve diventare un tema nazionale. Domenica 22 maggio alle ore 11:00 il Partito Democratico Basilicata si ritroverà in presidio in località Terzo Cavone per chiedere legalità e giustizia per questo territorio. Un presidio aperto ad ogni soggetto politico e sociale». Lo denuncia il segretario regionale del Pd, Raffaele La Regina. Sugli incendi sono in corso indagini dei carabinieri. Ieri 18 maggio, a Matera, si è riunito, in Prefettura, il Comitato provinciale pr l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso della riunione si è deciso di effettuare controlli straordinari sul territorio di Scanzano Jonico