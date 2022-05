Potenza scalda i motori, dopo due anni ecco le iniziative per la festa patronale di San Gerardo

Dopo due anni di stop causato dalla pandemia, dal 26 al 28 maggio, a Potenza, torneranno le iniziative dei "Portatori del Santo", in occasione della festa patronale per San Gerardo. Il programma, che culminerà la sera del 29 maggio con la storica Parata dei Turchi, è stato presentato stamani, in una conferenza stampa, alla Camera di Commercio, che - insieme alla Regione Basilicata e all'Apt - sostiene le attività dell'associazione potentina.

"E' con grande gioia e con grande felicità - ha detto il presidente dell'associazione dei 'Portatori', Gennaro Favale - che torniamo a 'vivere' il centro storico, in concomitanza con i 25 anni della nostra fondazione". Dal 26 al 28 maggio, in piazza Mario Pagano, sarà allestita la "Cantina del Portatore": sempre nel cuore del centro storico, per tre serate, tornerà anche il Potenza Folk festival. Poi il 29 maggio, prima della Parata, in largo Pignatari, il "Pranzo", ormai diventato un appuntamento tradizionale a cui partecipano centinaia di persone.