Motori a tutto gas il 22 maggio a Corleto Perticara per la 19esima Challenge interregionale di slalom

Torna l'entusiasmante Coppa Città di Corleto Perticara, organizzata da Basilicata Motor Sport e valida come prova slalom della diciannovesima Challenge Interregionale 2022. Motori a tutto gas domenica 22 maggio. Il programma: sabato pomeriggio e domenica tra le 7.30 e le 8.30 saranno dedicati alle verifiche sportive nel centro di accredito ospitato dal Municipio. In piazza Plebiscito, invece, si terranno le verifiche tecniche. La gara si corre partendo dall’abitato di Corleto, su un percorso lungo la Statale 92 Appia, nel magnifico paesaggio della dorsale interna dell’Appennino lucano, in piena Sella Lata, che fu prova speciale dello storico Rally di Basilicata che appassionava negli anni ’90. La premiazione si terrà domenica alle ore 17 in piazza Plebiscito. La tappa sta particolarmente a cuore all’Amministrazione comunale che patrocina e sostiene l’evento per l’alto valore tecnico-sportivo e di indubbia promozione del territorio. Lo scorso anno in gara c'erano una sessantina di piloti, provenienti da tutto il sud d’Italia.