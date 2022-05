Incendio al lido “Baia delle Scimmie” di Scanzano Jonico, solidarietà di Bardi e Cariello

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri su un incendio – quasi sicuramente di natura dolosa – che la notte scorsa ha distrutto il lido “Baia delle Scimmie” di Scanzano Jonico (Matera). In un’intervista alla Tgr Basilicata, i titolari dello stabilimento balneare – di recente messo a punto per l’imminente stagione estiva – hanno detto di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive. In un comunicato, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso la sua «più totale vicinanza e solidarietà come istituzione ai titolari del lido, distrutto da un incendio sulla cui natura stanno già indagando gli inquirenti. Il nostro Metapontino è una grande risorsa per la Basilicata, gli imprenditori lucani vanno tutelati e sono sicuro che la Dia di recente istituzione in Basilicata sarà un ulteriore strumento per difendere il nostro territorio. Come Regione – ha aggiunto il governatore lucano – siamo a disposizione del Comune di Scanzano jonico, del Commissario prefettizio e degli imprenditori onesti per qualsiasi intervento in favore della legalità, un valore imprescindibile per il rilancio economico e sociale della nostra Regione. Presto sarò nel Metapontino per portare il sostegno concreto della Regione a tutti coloro che – ha concluso Bardi – si battono per la legalità».

«Ho appena manifestato la mia totale solidarietà ai titolari del Lido ‘Baia delle Scimmie’ di Scanzano Jonico, distrutto da un incendio questa notte. In questo momento i Carabinieri stanno indagando sulle cause del rogo che ha messo in ginocchio uno stabilimento balneare di pregio del nostro Metapontino». Lo afferma il capogruppo della Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello. «Se sarà stabilito l’esistenza di un dolo, mi auguro che le forze dell’ordine trovino prima possibile i responsabili. La comunità di Scanzano Jonico - conclude Cariello - non merita di vivere nella paura e trovarsi puntualmente sulle prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali».