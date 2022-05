Programma Gol, Galella a sostegno dell'occupazione: ecco il questionario sui fabbisogni aziendali

L’assessore alle attività produttive, lavoro, formazione e sport, Alessandro Galella e la funzionaria regionale addetta alla programmazione delle politiche del lavoro, Maria Leone, hanno presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Regione, il questionario di analisi dei fabbisogni aziendali, elaborato a seguito di condivisione con il partenariato, in vista del Piano di attuazione regionale del Programma “ GOL” (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori).

Il Piano prevede un finanziamento 9,68 milioni di euro per la Basilicata per l’anno 2022, pari al 20% della somma totale prevista di 48,8 milioni da utilizzare entro il 2025. L’ammontare dei finanziamenti annuali dipenderà dal raggiungimento degli obiettivi di target e finanziari. Il Programma si rivolge ad una platea di beneficiari molto vasta che comprende disoccupati di lunga durata, percettori di ammortizzatori sociali e percettori di misure di sostegno e per ogni categoria di beneficiari saranno individuate specifiche azioni. Un ruolo fondamentale sarà svolto dai Centri per l’impiego che coordineranno le fasi preliminari dell’accoglienza e dell’assestment, soprattutto al fine di definire la distanza tra competenze del lavoratore e le richieste di mercato. “Il Piano di attuazione regionale del Programma GOL – ha spiegato l’assessore Galella nel corso della conferenza stampa – punta alla piena integrazione delle politiche del lavoro con le politiche di sviluppo. Il questionario concepito con una procedura semplificata e pienamente accessibile da tutte le aziende è finalizzato a rendere funzionale la formazione che dovrà rispondere ai fabbisogni specifici del tessuto produttivo lucano. Il questionario si prefigge lo scopo di raccogliere dati sulle dimensioni aziendali e su specifiche necessita di profili professionali non presenti in azienda. Tra i settori individuati: l’innovazione tecnologica di prodotto e di processo, l’organizzazione, dell’internazionalizzazione, della comunicazione e/o digitalizzazione, l’efficientamento energetico e/o sostenibilità ambientale. Confidiamo nel massimo coinvolgimento – ha concluso Galella- per ottenere quante più specifiche indicazioni possibili, per attivare percorsi formativi di pieno interesse”.

Il questionario che potrà essere rapidamente compilato da tutte le imprese lucane interessate sarà reso disponibile a partire da venerdì 13 maggio sul portale Cebas all’indirizzo web di seguito riportato