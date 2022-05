XVII edizione del Certamen Fortunatiano: Bardi e Coviello a sostegno di un evento di caratura nazionale

In occasione della XVII edizione del Certamen “Giustino Fortunato”, (5-6 maggio 2022) il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ha delegato il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello, il quale ha portato i saluti, facendo il punto della situazione e rimarcando il ruolo della formazione e della cultura anche come volano per la promozione del territorio. «Con la Legge Regionale n. 28/2021 di cui lo stesso consigliere Coviello è stato promotore - dichiara il presidente Bardi - è stato messo a sistema questo concorso meritorio, in modo da poterne garantire il regolare svolgimento annuale con un onere finanziario quantificato in 25.000 euro annui. L’Istituto di Istruzione Superiore “Giustino Fortunato” di Rionero in Vulture organizza da ben 17 anni il "Certamen Fortunatiano", un evento di caratura nazionale a cui prendono parte ospiti illustri del palcoscenico culturale italiano. Il Vulture si trasforma in una culla di sapere, di confronto e di apprendimento. Mi auguro che il brand del "Certamen Fortunatiano" possa ottenere sempre maggior prestigio». All’evento in corso è intervenuto, in videoconferenza, il compositore e musicista Giovanni Allevi, il campione olimpico Massimiliano Rosolino, mentre la scrittrice Dacia Maraini ha inviato una lettera rivolta agli studenti. L’evento proseguirà domani con gli interventi del campione paralimpico Donato Telesca e della giornalista Carmen Lasorella. La giornata terminerà con la premiazione degli elaborati: i primi tre classificati per ogni sezione di gara (sono quattro in totale) verranno premiati con borse di studio. Alla competizione partecipano circa 300 alunni provenienti da 40 scuole di diverse regioni italiane. È lo stesso consigliere regionale Coviello, raggiunto telefonicamente, a dare ulteriori dettagli: «L'onere finanziario corrisponde a 25mila euro annui, è stata ritenuta una cifra congrua sulla base di una stima dei costi suddivisi in accoglienza dei partecipanti e accompagnatori, spese organizzative, premi e commissione di valutazione. Ritengo - ha aggiunto Coviello - sia una legge importante perché consente all’Istituto di programmare l’organizzazione del concorso sapendo di poter contare su risorse sicure. Il Certamen Fortunatiano è un unicum in Italia in quanto comprende più tipologie concorsuali: oltre alla sezione saggistica i concorrenti si cimentano in una gara che investe i campi dell’Industrial design, il debate, il digitale e la sezione artistica. È importante questa vocazione che definirei 2.0, abbracciando tecnologia e digitalizzazione, in una società sempre più smart e connessa. Si riconosce il valore culturale e formativo di questo tipo di eventi che contribuiscono contestualmente a promuovere il nostro territorio».