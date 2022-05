Intesa tra comune di Corleto ed Asp: ecco il servizio di cardiologia al Poliambulatorio in via De Gasperi

«Il nostro comune in collaborazione con Asp, garantirà un servizio di specialistica territoriale a tutti i comuni del comprensorio. L’identificazione delle persone a rischio elevato di infarto del miocardio è uno degli obiettivi principali della prevenzione primaria individuale e costituisce la premessa necessaria per l’attivazione di azioni finalizzate alla riduzione dei fattori di rischio», precisa l'Amministrazione. «Come sempre è fondamentale la prevenzione in quanto la pandemia da COVID-19 sta portando alla luce problemi significativi che richiedono una riflessione sulla gestione dei pazienti ad alto rischio cardiovascolare o con comprovata cardiopatia. Infatti, diagnosi effettuate in ritardo, monitoraggi meno frequenti, trattamenti non tempestivi rappresentano alcuni comportamenti tipici di questo periodo pandemico durante il quale si tende a sottovalutare i problemi non collegati al virus determinando un peggioramento del quadro clinico nei pazienti. Viene potenziato - precisano - un servizio di fondamentale importanza».