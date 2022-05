A Lauria un premio intitolato a don Mimì Pittella

"Quasi quattro anni fa è scomparso uno dei più brillanti interpreti della missione che il medico si trova a condurre giorno dopo giorno. Intere generazioni conservano un vivo ricordo del riferimento che il dott. Domenico Pittella ha rappresentato per il territorio lucano e per il Mezzogiorno. Medico specializzato in Cardiologia, Pediatria, Igiene e Medicina del Lavoro, il suo esempio ha sicuramente animato le valenti figure professionali che la meravigliosa terra lucana e il Mezzogiorno sono stati capaci di produrre. Domenico Pittella è stato anche Senatore delle Repubblica, rivestendo la carica di Presidente della Commissione Sanità del Senato". È quanto afferma in un post su Facebook il nipote del senatore, Domenico Pittella, annunciando che "nel tentativo di dare merito e riconoscimento a chi, anche oggi, fa della missione medica una ragione di vita e in suo ricordo, oggi 2 maggio, alle 17,30 all'Hotel Happy Moments a Lauria, sarà conferito il terzo premio, intitolato a suo nome, ad un giovane di età inferiore ai 35 anni che si è distinto negli studi in materia medica. Il premio, consistente in una borsa di studio di mille euro, verrà assegnato tenendo conto del voto di laurea, dei voti riportati negli esami di profitto, dell'eventuale dottorato di ricerca, delle pubblicazioni scientifiche".All'incontro parteciperà da remoto il ministro Roberto Speranza sulle "sfide della salute e della sicurezza sociale oggi". Inoltre verrà presentata la raccolta dei discorsi in Parlamento del senatore Domenico Pittella, curata da Domenico, Marcello e Gianni Pittella. Il libro sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti all'evento.