Il "Viaggio nelle Puglie" di Mastrolonardo fa tappa a Lucera

L'evento è stato presentato da Silvio di Pasqua, Presidente del Circolo, e moderato dalla giornalista Alessia Paragone. "Viaggio nelle Puglie" è un racconto appassionato e avvincente delle storie e dei luoghi affascinanti della nostra regione. L'autore ha voluto trasmettere con questo libro il suo amore per la Puglia nonché ribadire l'importanza della valorizzazione e conoscenza delle proprie radici. Molti gli argomenti trattati durante la conversazione:l'importanza di Federico II per lo sviluppo del territorio pugliese, ma anche monumenti, tradizioni, aneddoti divertenti su alcuni personaggi del nostro passato e altro ancora. Il libro Viaggio nelle Puglie è una guida necessaria per chi vuole conoscere i molteplici aspetti di questo territorio, che l'autore esplora e racconta partendo dal nord, la Capitanata, fino a Leuca. Raffaello Mastrolonardo, bancario barese, con il suo primo romanzo Lettera a Léontine, edito nel 2008 dalle edizioni Besa, è diventato in poco tempo un vero caso editoriale grazie al passaparola e alla rete. Lo si può definire moderno cantore del sud, sua terra d'origine di cui non nasconde di essere orgoglioso e innamorato.