Con Trenitalia a Barletta senza stress per farsi Jovare il beach party

Al Jova Beach Party 2022, in programma a Barletta sabato 30 e domenica 31 luglio, senza stress grazie a Trenitalia che è Official Green Carrier del concerto di Jovanotti.

Questo weekend, da e per la Città della Disfida, ci saranno oltre 6 mila posti offerti a bordo dei treni Regionali a partire dal primo pomeriggio fino a sera, che consentiranno di raggiungere l’evento senza lo stress del traffico e della ricerca del parcheggio. Per il ritorno sono in programma due treni regionali straordinari in partenza da Barletta all’1.45 di notte con 800 posti disponibili in direzione Bari e 650 posti verso Foggia. Il viaggio a bordo di questi treni è limitato al numero di posti disponibili; si consiglia di acquistare per tempo anche il biglietto per il rientro.

E’ possibile acquistare i biglietti sul sito www.trenitalia.com, sull’App Trenitalia, presso le biglietterie e self service di Trenitalia in stazione, le agenzie di viaggio convenzionate e i punti vendita abilitati. Inoltre, chi raggiungerà Barletta con Frecce e Intercity, con l’offerta “Speciale Eventi”, potrà avere sconti fino al 50% rispetto al prezzo base, inserendo il codice “JBP2022” al momento dell’acquisto.

