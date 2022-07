Che carattere, Martina Lukaszek: così la discobola 16enne lancia l'orgoglio di Foggia alle olimpiadi della gioventù europea in Slovacchia

Grande prova di carattere di Martina Lukaszek, all’ EYOF, il Festival Olimpico della gioventù europea, in corso a Banska Bystrica in Slovacchia. L’azzurrina tesserata per l’Us Atletica leggera Foggia dopo un primo lancio nullo nel disco, si è qualificata tra le prime otto finaliste giungendo poi 6^ in finale con la misura di 38.14 La giovanissima discobola foggiana allenata dal tecnico Ivano Delgrosso, è stata avviata a soli 5 anni all’atletica dalla mamma Jolanta, frequentando i Centri di avviamento dello sport dell’U.S. Foggia: da subito ha messo in mostra le proprie qualità ed al primo anno nella categoria cadetti, nel 2020, è arrivata 8^ ai Campionati Italiani di specialità. Nel 2021 ha da subito sbaragliato il campo delle avversarie diventando Campionessa Italiana siglando anche il nuovo record regionale pugliese crollato dopo 48 anni (40.59mt). Lo scorso febbraio a Mariano Comense, ai Campionati Italiani invernali di lanci lunghi giovanili (allievi e juniores) si era classificata al 7° posto, mentre a giugno è salita sul gradino più alto del podio conquistando il titolo italiano nel lancio del disco al 1° anno nella categoria allievi, con un lancio di m. 41.53, appena 50cm più in basso del minimo di partecipazione ai campionati europei under 18 (Fidal 42mt, IAAF 40.50mt).

Il Festival olimpico della gioventù europea (EYOF) di Banska Bystrica, che prosegue sino a domenica 30 luglio, può essere considerato una “mini olimpiade” per le categorie giovanili. Rispetto a Baku 2019, ultima edizione, la manifestazione quest’anno è ritornata al format originale, schierando gli allievi primo anno e i cadetti del secondo ( 2006-2007). La manifestazione rientra nel programma European Young Olympic Ambassador (EYOA), che mira a rafforzare i valori olimpici tra i giovani atleti che vi partecipano.