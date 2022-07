La "Madonna ucraina" dei pittori russi della Basilicata per il dolore della guerra

Nei quadri “raccontano” i borghi più belli non solo lucani ma delle aree limitrofe. Con gli occhi, pennelli, colori, spatola di chi scopre i paesaggi di luce, natura, poesia. Tra i protagonisti dell’evento il vice sindaco Rocco Stella che fa da guida alla mostra per trasmetterne le emozioni e sensazioni certamente oltre quelle artistiche e reduce della grande serata di poesia per presentare la raccolta poetica "Borghi di memoria" del poeta Antonio Avenoso, di Melfi, uno dei più conosciuti poeti lucani e anche molto apprezzato a livello nazionale. "Borghi di memoria" descrive poeticamente alcuni paesi della Basilicata, tra cui Sasso. In questa silloge l'attenzione poetica di Antonio è rivolta ai caratteristici paesaggi umani e materiali tipici della nostra regione. Molti dei sentimenti e delle emozioni espressi nelle singole poesie si collegano direttamente o indirettamente anche ai concetti della "paseologia", legati alla figura e al pensiero di Franco Arminio. I nostri borghi, che in massima parte fanno parte della cosiddetta "Dorsale Appenninica" - dice Stella - ormai diventano sempre più importanti per la vivibilità, per la sostenibilità ambientale e per la dimensione umana dei contatti. Il Sindaco Rocchino Nardo “coccola” i turisti arrivati già numerosi nel paese del Ponte alla Luna che oltre al brivido del ponte possono godersi arte e cultura in un borgo dai mille appuntamenti.