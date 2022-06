Sfilata di successi a Bari per l'atletica leggera di Foggia che vince i Campionati regionali

Una due giorni intensa tra corse, lanci e salti, e dove i “Ragazzi” dell’US Foggia si sono classificati al primo posto vincendo il titolo di Campioni Regionali. Piazza d’onore per le “Ragazze” che solo per una manciata di punti si sono classificate seconde.

Fine settimana in passerella per l’atletica foggiana che ha brillato nello Stadio Bellavista di Bari dove si sono svolti i Campionati Regionali delle categorie Cadetti/e e Ragazzi/e, maschile e femminile. Una grande manifestazione che ha visto la partecipazione di centinaia di atleti vestire i colori dei migliori club della Puglia. Una due giorni intensa tra corse, lanci e salti, e dove i “Ragazzi” dell’US Foggia si sono classificati al primo posto vincendo il titolo di Campioni Regionali. Piazza d’onore per le “Ragazze” che solo per una manciata di punti si sono classificate seconde.

Campioni pugliesi si sono laureati: Giuseppe Beneduce, Marco Buonpensiero, Fabrizio De Padova, Alessandro Filipponio, Lorenzo Fiore Nicola Fiscante, Luigi Gian Battista, Marco Melillo, Saverio Stellato. Vice campionesse le giovanissime: Lucia Di Bisceglie, Costanza Finizio, Giulia Finizio, Maria Chiara Infante, Francesca Lannunziata, Angelica Tea Manzulli, Erika Mariani, Alessandra Parisi, Un ottimo quinto posto, invece, lo hanno portato a casa le “Cadette”: Agnese Acquaviva, Ludovica Bacchetti,Benedetta Colotti, Valeria Cupaiuolo, Simona Martino,Milena Miglietti, Chiara Natale, Aurora Santoro, Alice Soccio e Chiara Stella Spagnuolo. E infine settimi classificati i “Cadetti”: Federico Argento, Michele Cristiano, Pierluigi D’ambrosio, Christian Ferrara, Simone Grieco, Dimitri Maraia, Fabrizio Mariani, Alessandro Parisi, Andrea Torraco e Federico Villani.