Potenza, Comincenter ospite nella città di Porto per Bautopia Conference

Si chiama Twin Hubs, la call promossa dal programma Peer2Peer di Creative FLIP, che ha selezionato una shortlist di soli 25 hub creativi in tutta europa, fra cui il progetto Comincenter, fra le principali attività del Consorzio ConUnibas.



Basata sul modello delle "città sorelle", ha scelto i poli creativi adatti a stabilire una cooperazione nuova e duratura con altri hub europei, per scambio di know how e processi funzionali.



Dal 2018, fra i primi ad essere protagonisti nella rete ECHN (European Creative Hub Network), che oggi conta più di 400 poli creativi, Comincenter sarà ospite nella città di Porto, dal 10 al 12 ottobre, nell’ambito di Bautopia Conference nella sede UPTEC per raccontare il Community Information Center lucano come best practice. Un progetto che porta in alto il nome dell’Università degli Studi della Basilicata e dimostra come energie e talenti di questa regione siano in grado di creare azioni che per alcuni versi anticipano e si inseriscono nei binari della programmazione europea futura.