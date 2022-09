Incontro di felicità e condivisione a Matera per Papa Francesco. L'augurio per l'Italia: «Fare più figli»

Tanto entusiasmo, partecipazione e un messaggio, quello del pane dell'Eucaristia, da condividere con chi soffre, e' sfruttato, vive ai margini della societa', hanno caratterizzato l'incontro che Papa Francesco ha avuto oggi a Matera, nel corso della Messa e dell'incontro con la gente , nella giornata conclusiva del Congresso Eucaristico nazionale sul tema ''Torniamo al gusto del pane, per una Chiesa eucaristica e sinodale''. E la gente ha salutato con applausi e con un ''Benvenuto, Francesco'' l'arrivo del Papa in citta' a bordo del fuoristrada bianco nello stadio ''XXI Settembre-Franco Salerno", dove lo hanno accolto in circa 12 mila tra religiosi, rappresentanti di 180 diocesi e pellegrini venuti da fuori regione. Prima della celebrazione il Papa ha incontrato il sindaco di Matera, il prefetto, i presidenti della Provincia di Matera e della Regione Basilicata, ricevendo in dono opere d'arte, manufatti di cartapesta, il pane della fratellanza, la bandiera della regione. "Grazie Papa Francesco - ha detto alla fine della Messa il presidente della giunta regionale, Vito Bardi - per averci donato una bellissima domenica di preghiera . Una giornata che restera' nella storia di Matera e della Basilicata''. All'omelia il pontefice ha ricordato i luoghi della sofferenza: dall'Ucraina al Myanmar, dal Camerun alle poverta', ai migranti, e ha augurato all'Italia di fare piu' figli. Poi il Papa ha salutato e ringraziato la gente, percorrendo in auto lo stadio e salutando alla fine dall'altare seduto in carrozzina, a causa delle sofferenze a una gamba. Sulla strada del ritorno in Puglia, dove lo attendeva l'aereo per il ritorno a Roma, ha inaugurato la Casa della Fraternita' ''don Giovanni Mele'' al rione Piccianello. Una mensa e una struttura di accoglienza, gestita dalla Caritas, realizzata dalla Fondazione ''Egidio Tamburrino''. Poi il ritorno a Roma tra altri applausi e un ''Arrivederci, Francesco''.