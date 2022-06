Pista Mattei di Pisticci: sopralluogo del presidente Bardi

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi in visita alla Pista Mattei di Pisticci per fare il punto della situazione con Rocco Fuina, amministratore unico del consorzio di sviluppo industriale di Matera. Si lavora per bandire appalto integrato (progettazione più esecuzione dei lavori) già a settembre. Bardi aveva annunciato l'1 giugno di avere un progetto per la Pista Mattei. «Vogliamo creare - aveva spiegato il governatore - nuove opportunità di investimento», con l'idea di trasformare la Pista Mattei in un aeroporto di aviazione generale. «Seguirò personalmente e insieme all'Assessore Merra tutto l'iter per arrivare finalmente all'obiettivo tanto agognato. La Basilicata avrà finalmente il suo aeroporto. Dopo decenni di chiacchiere».