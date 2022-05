Potenza, primo contratto per Giulia al Comincenter: ora è una community manager

Giulia ha trovato lavoro come community manager al Comincenter, coworking per studenti e professionisti che conta una rete di 3.000 utenti tra Potenza e Matera. Il Comincenter è un progetto ConUnibas, uno spazio dedicato alla comunità universitaria, che ha sede proprio nelle due sedi universitarie. Giulia lavora a Potenza, dove ha acquisito e sperimentato le sue competenze digitali. Accoglie gli studenti e i professionisti, ma si occupa anche di ricerca di opportunità lavorative. Tgr Basilicata ieri le ha dedicato un servizio. La ragazza, 30 anni, ha sottoscritto il suo primo contratto di lavoro della durata di un anno con la cooperativa Universosud. «Noi l'abbiamo assunta perché è una giovane donna», ha spiegato Antonio Candela (Ceo di Universosud), «e perché ha dimostrato competenze e capacità. Il fatto che abbia una disabilità per noi è un punto di forza, perché ci ha fatto vedere con i suoi occhi qualcosa che noi non guardavamo». Il contratto arriva dopo un anno di tirocinio, che ha messo insieme l'associazione persone down e Camera di commercio.