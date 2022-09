Conte ai giovani: «Andate a votare, non fate decidere agli altri il vostro futuro»

Con l’aumento dei giovani alle urne in Basilicata ci saranno 37.548 elettori in più rispetto ai 448.669 del 2018 (8,4%); in Puglia saranno 288.437, l’8,9% in più rispetto ai 3.225.376 di quattro anni fa; in Molise 18.767, il 7,7% in più dei 243.886 del 2018; in Abruzzo 79.161, il 7,7% in più rispetto a 1.027.753 di quattro anni fa. Abbiamo chiesto a Giuseppe Conte, nella tappa a Candela del suo tour in provincia di Foggia, come convincere i giovani a fidarsi della politica e andare a votare.