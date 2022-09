Covid, c'è qualcuno che ha delle responsabilità? Frajese a valanga su Speranza

Recentemente aveva affermato in una intervista a Il Giornale d'Italia che occorre verità: come mai abbiamo, ad esempio, i numeri più alti di morti rispetto credo alla maggior parte dei paesi del mondo, come mai è stato scelto quello della tachipirina e della vigile attesa come profilassi per quello che riguarda il Covid? E tutti gli altri particolari della storia che sono o celati da un segreto militare, oppure semplicemente non menzionati. C’è molta oscurità e molto poca luce su quello che è successo negli ultimi due anni