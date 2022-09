Foggia, pessima la prima: il Latina usa l'accetta nella Boscaglia rossonera

Il Latina scende in campo determinato a bloccare il Foggia con un pressing asfissiante. Di contro la squadra rossonera cerca di costruire ma spesso è imprecisa soprattutto nell'ultimo passaggio. Il Foggia si butta all'attacco ma si sbilancia e per Fabrizi è un gioco da ragazzi realizzare il terzo gol in contropiede. Finisce così con il Latina che passa a Foggia contro una squadra che ha regalato molto.