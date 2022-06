Castelluccio addolorata per la morte del sindaco Grilli, annullati i festeggiamenti per il santo patrono

I festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista sono stati annullati in senso di lutto e cordoglio dell'intera comunità, profondamente scossa dalla scomparsa. Il cordoglio del vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese

Amministratore equilibrato e preparato, stimatissimo per la mitezza, l'educazione e la gentilezza che lo hanno sempre contraddistinto, riconosciutagli da più parti, a livello istituzionale e non solo. Dalla mattina di domaniì 23, alle ore 9,30, presso la sala consiliare del Comune sarà allestita una camera ardente, aperta a tutti coloro che vorranno porgere il loro ultimo saluto. Alle ore 15:15 è prevista la partenza del corteo dal Comune verso la chiesa.

Per la scomparsa prematura dell'amato sindaco Rocco Grilli, si dice «davvero addolorato» il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. «La traccia più profonda che mi lascia è di natura personale: aveva modi gentili e atteggiamenti sempre cordiali, mai un tono di voce sopra le righe, davvero un gentiluomo simpatico e alla mano. Ma poi c'è il tratto dell'amministratore, del sindaco, del politico: l'amore e la dedizione per la sua Castelluccio Valmaggiore sono stati davvero senza limiti. Da sindaco l'ho incontrato decine di volte per opere pubbliche o strade da realizzare, per gli impianti sportivi finanziati o per interventi contro il dissesto idrogeologico: sempre misuravi la generosità dell'impegno per i "suoi" castelluccesi. Mancherà a tutti», il cordoglio di Piemontese.