In Puglia «Pd e Emiliano i grandi sconfitti». M5S conquista l'uninominale a Foggia, eletta Dalla Chiesa per FI, sconfitto Lopalco

Nel collegio Puglia 1, quello di Foggia, il pentastellato Marco Pellegrini e' riuscito ad essere eletto imponendosi con il 41,33% dei voti, superando anche la candidata del centrodestra Eugenia Maria Roccella, che si e' fermata al 34,83%. Dovrebbe essere l'unico seggio che il centrodestra perde in Puglia. «Il grande sconfitto in questa campagna e' il Pd ed Emiliano», commenta il coordinatore regionale di Fdi in Puglia, Marcello Gemmato