Emiliano grande incensatore di Draghi e Mattarella, pure a nome di tutti gli italiani

"La mia vicinanza al presidente Mattarella, perche' lui ha sempre rappresentato i sentimenti e gli interessi dell'Italia, a differenza di altri", dice Michele Emiliano che, sempre in nome del popolo italiano, fa la difesa d'ufficio anche di Draghi accusando il resto del mondo politico. "Ieri purtroppo l'hanno fatta gigantesca tutti quanti, hanno fatto un pasticcio enorme e hanno messo nelle condizioni il Governo e il presidente Draghi di doversi dimettere", dice trascurando di evidenziare che, in verità, Draghi ha fatto tutto da solo, cogliendo il pretesto per fuggire dalle situazioni problematiche in cui si trova il Paese