In Puglia la provincia di Foggia fa la parte del leone, ottenendo 14.232.127 euro, nel Leccese 13.744.634 euro, nel Barese 1.592.280 euro. La Basilicata porta a casa 5.555.000 euro. Al Molise 1.600.000 euro. In Abruzzo 3.200.000 euro. Continua a leggere per i dettagli comune per comune.