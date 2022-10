Amati, consigliere regionale Pd Puglia: "Letta vuole galleggiare alla deriva, primarie subito e apertissime"

"Il percorso per il congresso proposto in direzione sembra costruito per galleggiare, per fare una gincana aperta a notabili e notabilesse ma in politica galleggiare equivale ad affondare. Stiamo camminando verso il precipizio di un congresso a misura della sinistra dell'alta società, elitaria e patinata, forte nei salotti buoni dei garantiti ma con argomenti astrusi o irrilevanti per la maggior parte degli italiani", sostengono in una nota congiunta Fabiano Amati e Manuela Bora, consiglieri regionali dem rispettivamente di Puglia e Marche