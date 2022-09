''Il presidente è rimasto commosso e soddisfatto, l'ho sentito questa notte, ci ha ringraziato", dice il sindaco Vincenzo Zibisco. Conte durante la campagna elettorale in Puglia è passato anche da Volturara Appula. "Poteva anche non venire, visti i tanti impegni. La sua visita è stata voluta per incontrare il suo paese e la sua gente al quale rimane molto legato".