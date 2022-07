Il salernitano Maurizio Valiante nuovo prefetto di Foggia, gli auguri del fratello Gianfranco sindaco PD di Baronissi

"Mio fratello Maurizio è stato designato oggi, dal Consiglio dei Ministri, Prefetto di Foggia e anche con l’incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area di Manfredonia. Non ti mancherà certo il lavoro, caro fratello, ma in famiglia siamo abituati.", scrive sul suo profilo FB Gianfranco Valiante, rieletto nel 2019 sindaco di Baronissi e politico di sinistra di lungo corso.