Il mare si mangia il lido dei Vip a Petacciato, chiude il famoso stabilimento del Molise

"Abbiamo chiesto l'intervento delle autorità per la sicurezza di bagnanti e lavoratori ed è stata constatata effettivamente l'impossibilità di proseguire perché i piloni stanno scendendo a mare", dicono i titolari del Lido 80, l'unico della costa molisana dotato di postazioni per o smartworking, ritrovo di Vip, come Antonella Clerici. Torneranno a casa i 17 dipendenti della struttura.