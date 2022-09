Sulle tracce del giovane pistolero nella notte di festa per Santa Maria di Siponto

La vittima e' stata ferita alla coscia sinistra da un colpo di arma da fuoco. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 2 al luna park allestito per la festa della Madonna di Siponto e tanta gente, tra cui bambini, era presente per divertirsi alle giostre dopo le celebrazioni religiose. I due poco prima degli spari avevano avuto un litigio per questioni private. Al momento gli investigatori escludono che il ferimento possa essere riconducibile alla criminalita' organizzata.