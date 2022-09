Rieletti tutti i parlamentari foggiani 5 Stelle, Conte cede il posto a Lovecchio

La scelta, obbligata per legge, della Lombardia, la regione dove Conte ha preso meno voti, ha consentito al deputato foggiano Giorgio Lovecchio di scattare nel collegio Foggia Uno, dove il leader dei 5 Stelle era capolista. Anche Gisella Naturale, scalzata in prima battuta dall'avversaria di Fratelli d'Italia, Annamaria Fallucchi, è rientrata. «Sento di condividere questa vittoria con tutti gli attivisti di Capitanata, con la collega Mariateresa Bevilacqua che ha sfiorato l'elezione ed ha lavorato benissimo, con Leonardo Donno, Mario Furore e Rosa Barone e col mio staff. Tutta la Capitanata ha compreso l'importanza di essere rappresentati da chi conosce e vive il territorio. Già da domani si ricomincia a lavorare e ad ascoltare la gente, non ci siamo mai fermati e ce la metteremo sempre tutta. Grazie a tutti e Viva il Movimento 5 Stelle!», la dichiarazione di Giorgio Lovecchio