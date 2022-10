Cercando la luce negli occhi... la personale di Aurora Clima per il Circolo Unione

In occasione dei suoi 60 anni, lo scorso 9 ottobre, il Circolo Unione di Apricena ha deciso di festeggiare con un Open Day all'insegna dell'arte, mediante una mostra di ritratti a grafite dell'artista apricenese Aurora Clima, dal titolo "Searching light in the eyes".[...] Appassionata di arte, viaggi e fotografia, Aurora (@auclipencilart #searchinglightintheeyes) ha trovato nel disegno l'occasione per viaggiare mentre il mondo sembrava volersi fermare; negli occhi dei soggetti che sceglie trova quella luce che altro non è se non il riflesso del suo sentire... Continua a leggere