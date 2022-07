Il pugliese Mario Desiati vince il Premio Strega e lo dedica a Mariateresa Di Lascia

Desiati ha dedicato la vittoria a Mariateresa Di Lascia che non potè festeggiare la vittoria nel 1995, quando le fu assegnato lo Strega postumo per "Passaggio in Ombra" (Feltrinelli). Il neo vincitore del non si è concesso la tradizionale bevuta del Liquore Strega subito dopo la proclamazione della sua vittoria da parte di Emanuele Trevi. "Lascio questa bottiglia intonsa", ha detto. "La berrò in Puglia in ricordo degli scrittori della mia terra - ha aggiunto - In particolare di Maria Teresa Di Lascia che vinse lo Strega nel 1995 ma non potè bere questa bottiglia perchè morì pochi mesi prima".