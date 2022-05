Villani, nuovo pentito di mafia a Foggia: «Panunzio non doveva essere ucciso»

Villani, di San Marco in Lamis, ha dichiarato di essere stato affiliato nel 2009 alla batteria Sinesi - Francavilla in una cerimonia compiuta nel carcere di Foggia. Secondo il pentito, la 'Societa foggiana' non doveva uccidere ma solo spaventare Giovanni Panunzio l'imprenditore foggiano ucciso il 6 novembre del 1992 perche' si rifiuto' di pagare alla mafia una tangente da due miliardi di lire