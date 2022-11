7 milioni di italiani sono sovraindebitati e una famiglia su 4 è a rischio povertà assoluta

Dati che rischiano di essere in realtà decisamente peggiori, perché calcolati sulle ultime rilevazioni del 2020 e, dunque, non tengono conto dell'impatto della pandemia e degli aumenti speculativi sull'energia dovuti al conflitto Russo - Ucraino sulle famiglie e sulle imprese italiane. Strette tra caro energia e crisi economica sulle imprese e sulle famiglie italiane pesa oggi come un macigno anche un'inflazione al 12%, mai così alta dal 1984, che aggrava ulteriormente una situazione già pesante. Nel rapporto emerge, infatti, un altro dato negativo: solo l'11,7% delle famiglie italiane arriva a fine mese agevolmente, il 65% invece ci arriva con difficoltà. Una famiglia su 10 non si può permettere di mangiare carne o pesce ogni due giorni, non può riscaldare adeguatamente una casa e ben 37 famiglie su 100 non possono permettersi una settimana di ferie all'anno (altro che tutto esaurito). Sempre nel 2020 (quindi tutti dati migliori rispetto a quelli che vedremo nel 2022) percentuali