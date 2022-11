Mango: oggi il cantautore lucano avrebbe compiuto 68 anni: voce d'Oro e artista da 5 milioni di dischi

Verso la fine degli anni '70 parte da Lagonegro, in provincia di Potenza, per realizzare il desiderio di diventare cantante, forte delle sue qualità canore e una voce dalla straordinaria estensione. A Roma incrocia la strada di Renato Zero che lo presenta al produttore della Rca. Nel 1983 contattato da Mogol per il tramite di Mara Maionchi inizia un fortunato sodalizio, ricco di premi e soddisfazioni. C'è la consacrazione con Oro frutto dell'estro del paroliere Mogol. Nel 1985 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria "Nuove proposte" con la canzone Il viaggio, ottenendo il premio della critica. Nel 1987 pubblica l'album Adesso, che contiene uno dei suoi brani più famosi: Bella d'estate, scritto con Lucio Dalla. L'album conquista 3 dischi d'oro in 5 mesi e viene pubblicato anche al di fuori dei confini nazionali, è la consacrazione definitiva