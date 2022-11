Nostalgia Speranza. Cristanti, virostar del Pd, attacca Schillaci: "Di sanità pubblica non capisce nulla"

"Siamo in una situazione di equilibrio grazie ai vaccini, ma il Covid non è sparito. Ancora non conosciamo la capacità evolutiva del virus di generare varianti in grado di causare malattia grave. Non scordiamoci che la nostra priorità resta proteggere i fragili", dice il senatore del Pd Crisanti