Il governo Meloni inizia smantellare il modello Speranza: stop al bollettino Covid quotidiano, ora sarà settimanale. Gismondo: "Basta panico pandemico"

Il bollettino è rimasto "nudo" in un certo senso: ogni giorno, a un orario variabile tra le 15 e le 18, viene pubblicato sul portale dedicato, ma senza spiegazioni o valutazioni, che vengono rimandate al report settimanale messo a punto da ministero e Iss e pubblicato il venerdì mattina, quello che rende conto di Rt e incidenza settimanali. Ingenerando un'altra serie di equivoci e incertezze sul reale andamento pandemico: il lunedì, ad esempio, i casi sono sempre di meno rispetto agli altri giorni, perchè riferiti al weekend quando i tamponi sono più che dimezzati. Lo stesso nei post-festivi. Con il risultato che per anni molti media ancora hanno scritto "oggi casi in calo" il lunedì e "casi tornano ad aumentare" il martedì, ignorando fosse una dinamica standard