Il Senatur cavalca il malcontento leghista e lancia la sfida a Salvini con il 'Comitato per il Nord'

“È un passaggio vitale, finalizzato esclusivamente a riconquistare gli elettori del Nord, visto il risultato elettorale del 25 settembre”, ha spiegato il Senatur che invita ad aderire al Comitato per il Nord tutti coloro “che vogliono impegnarsi con rinnovato entusiasmo alla conquista degli obiettivi che sono stati alla base della fondazione della Lega nel marzo 1984“. Un’iniziativa che si pone come una sfida diretta all’attuale segretario del Carroccio, Matteo Salvini (che ora rischia il posto nell’esecutivo Meloni), la cui leadership aveva già vacillato nei giorni scorsi, prima del vertice di via Bellerio che invece ha visto la conferma della fiducia nei suoi confronti da parte del quartier generale leghista. Bossi rischia di travolgere la stabilità di una Lega in uno dei momenti più delicati della sua storia, dopo il pesante risultato registrato durante la tornata elettorale. Le adesioni sono già aperte in Lombardia e in Veneto. Tra i promotori dell’iniziativa figurano anche alcuni ex deputati, tra cui Gianni Fava, già sfidante di Salvini all’ultimo congresso leghista, e Gianluca Pini, fedelissimo di Roberto Maroni, che nei giorni scorsi ha invocato un cambio di leadership per la Lega