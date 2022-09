Con Speranza addio anche al super consulente e teologo dei lockdown Walter Ricciardi

In prima, anzi primissima linea durante la pandemia si è sempre distinto per il totale catastrofismo, per l'annunciazione di contagi quotidiani a sei zeri, per la compulsiva richiesta di lockdown totali, Dpcm sempre più duri, zone rosse ovunque, restrizioni per non vaccinati e per andare nella direzione opposta in cui va il mondo. Tra le tante cose, ad esempio, ha inizialmente detto che le mascherine non servivano quando l’OMS nei documenti ufficiali sosteneva di sì e viceversa. Il ministro Speranza non è stato mai capace di arginarne la propensione mediatica e la passione per telecamere e giornali che hanno provocato non pochi imbarazzi ai governi (Conte bis e Draghi) attirando le ire di Salvini e Meloni