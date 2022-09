La pandemia come terreno politico fertile per la sinistra, la profezia al contrario di Speranza

La coalizione di centrodestra ottiene la maggioranza sia alla Camera che a Palazzo Madama. Alla Camera Fratelli d'Italia è il partito più votato nella metà delle regioni del Paese, in particolare al Nord, mentre al Sud e nelle Isole quello con più preferenze è Movimento Cinque Stelle, con il Partito Democratico avanti nel centro Italia solo nei fortini in Emilia Romagna e in Toscana. Fa riflettere il contenuto della profetica operetta, vero best seller di Feltrinelli, del ministro della Salute uscente Roberto Speranza, scritta, pubblicata e ritirata dagli scaffali nel giro di 24 ore all'alba della seconda ondata e ormai merce rara su ebay, con prezzi anche a tre zeri. Ecco l'egemonia culturale della sinistra che ha consegnato il Paese a Giorgia Meloni. Era il 27 febbraio 2020 quando Speranza in Senato dichiarava che "nella maggior parte dei casi il coronavirus comporta sintomi lievi e si guarisce rapidamente e spontaneamente nell'80% dei casi". E questo, nel libro, non c'è. Ma il ministro parla anche di "segnali incoraggianti dal punto di vista economico e sociale", parole che lette oggi appaiono fuori luogo e anacronistiche. E proprio quella rabbia sociale ha soffiato sulla fiamma dei Fratelli d'Italia che - tra le prime cose - hanno promesso una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia e sul giallo relativo al piano pandemico e la triste vicenda di Ranieri Guerra, puntando il dito su Roberto Speranza ma anche sul suo consulente Ricciardi, sul sottosegretario Sileri