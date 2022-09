Speranza da Via Pretoria alle periferie napoletane per convincere gli astensionisti: "Sono stato tra Scampia e Secondigliano c'è rassegnazione e disincanto" "La partita è davvero aperta, la stragrande maggioranza degli elettori non ha deciso e non sento ancora in giro la consapevolezza della posta in gioco". Lo dice il ministro della salute e coordinatore di Articolo 1, Roberto Speranza in un'intervista a Repubblica. "C'è uno spazio enorme di persone - sottolinea - che possono orientarsi verso di noi. Il nostro vero nemico è l'astensionismo, tanti non sanno nemmeno se voteranno, e questo tema riguarda prima di tutto la sinistra"