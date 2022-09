Ridurre la potenza dei contatori nelle ore diurne: ce lo chiede l'Europa, ecco il peso delle sanzioni a Mosca

Ridurre la potenza dei contatori nelle case nelle ore diurne per abbattere il consumo di elettricità di almeno il 5% nei momenti di picco dei consumi. È questa la strategia europea secondo quanto si legge nelle conclusioni del vertice di venerdì tra i ministri dell’Ue in cui viene chiesto alla Commissione di preparare un piano di riduzione dei consumi. Ad anticiparlo è Il Messaggero, secondo cui da Bruxelles si è già optato per un razionamento della luce obbligatorio, mentre quello del gas rimarrà volontario. Disposizioni contenute nella bozza preparata da Palazzo Berlaymont e alle quali le 27 cancellerie europee, una volta entrata in vigore, dovranno necessariamente adeguarsi