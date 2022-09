Docce brevi e case fredde: le misure di Draghi e soci per reggere le sanzioni a Mosca

Per il riscaldamento -15 giorni di accensione e un'ora in meno al giorno. Il piano, si legge nel documento, "prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano". Viene precisato che la stretta non interesserà ospedali e case di ricovero, con lo schema “a macchia di leopardo”: ossia, più incisiva per i comuni delle aree più calde dell’Italia, (la Sicilia ad esempio) e più soft per quelli più freddi, a partire dall’arco alpino.

"Gli italiani per delle grandi cause e motivazioni sono in grado di fare grandi sacrifici ma noi stiamo lavorando per fare sacrifici sopportabili e minimi". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ospite di Marco Damilano nella puntata de Il cavallo e la torre su Rai Tre spiegando che si è lavorato "su due fronti il risparmio civile, residenziale e con le misure prese risparmiamo intorno agli 8-9 miliardi. E poi c'è il risparmio industriale ma abbiamo cercato di tutelare le aziende e speriamo di non dover operare su quel fronte, le aziende hanno già ottimizzato costi in quel senso". "I sacrifici