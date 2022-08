Crisanti sogna il parlamento col Pd e rispolvera il copione pandemico: restrizioni e vaccini

Per Crisanti se in autunno o in inverno "dovesse arrivare una variante del Covid aggressiva e che colpisce i vaccinati, bisognerebbe aggiornare i vaccini e nel frattempo studiare nuove misure o restrizioni che siano socialmente accettabili", dice a LaPresse il microbiologo. Tuttavia "non vedo all'orizzonte nuovi lockdown", precisa. L'idea del centrodestra, nel caso di una nuova ondata di Covid dopo l'estate è stata chiarita nel programma elettorale: "Contrasto alla pandemia da Covid-19 attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali – come la ventilazione meccanica controllata e il potenziamento dei trasporti – senza compressione delle libertà individuali", si sottolinea. Si lascia intendere appunto che non vi sarà alcuna reintroduzione di misure restrittive