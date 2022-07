Ecco i nuovi alleati di Brunetta: da Speranza a Di Maio, "Da Forza Italia ironie per la mia statura"

«Un'Unione Repubblicana che salvi il Paese». È la proposta di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, che ai microfoni di "Mezz'ora in più", su Rai Tre, parla di «un'Unione e un rassemblement repubblicano per tutti quelli che hanno sostenuto l'agenda Draghi», con un programma comune che guardi all'Europa e al Pnrr. Chi deve essere coinvolto? «Toti, Calenda, Più Europa, Speranza - ha replicato Brunetta - Anche Di Maio, che è stato un bravissimo ministro degli Esteri». Il ministro della Pubblica amministrazione dice di essere rimasto amareggiato in particolare dagli attacchi personali in casa FI