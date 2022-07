Polveriera a 5 Stelle, la base preme per il ritorno di Dibba che attacca l'ex amico Luigi

«In tanti mi state scrivendo per dirmi che è il momento di buttarmi nella mischia... Io non sono disposto a tutto pur di ritornare in Parlamento», dice l'ex deputato M5S Alessandro Di Battista in un video condiviso sui social. «I principali responsabili della crisi di governo sono Di Maio e Draghi. Luigi l'ha provocata in modo inconsapevole: ha fatto questa manovra di palazzo senza pensare che ha provocato una reazione a catena che ha consentito al M5s di battere i pugni su tavolo sulle sue misure colpite. Oggi - ha concluso nel video - Luigi è in difficoltà perché deve trovare una exit strategy: per sé stesso la troverà senz'altro. Per tutti quelli che gli hanno dato retta non la troverà»